Venerdì 25 Marzo 2022, 05:35

«Ti brucio il bar, sei finito». Raid vandalico in un esercizio di Montefiascone, al via il processo a tre uomini di origini campane tutti difesi dall’avvocato Paolo Delle Monache. Il 13 agosto del 2019 quattro napoletani da tempo residenti a Bolsena si presentarono in un centralissimo bar di Montefiascone e in poco tempo scoppiò un pandemonio. I 4 uomini, ma a processo sono solo in tre perché uno era minorenne e la sua posizione è stata esaminata dal Tribunale dei minori, si scagliarono contro il proprietario del locale 50enne e distrussero parte del bar. A spiegare cosa abbia spinto i tre uomini a organizzare la spedizione è stato proprio il titolare del bar, testimone del processo.

«Qualche giorno prima c’erano stati problemi tra mia figlia e la figlia di uno di loro. Mia moglie aveva presentato denuncia. Quel giorno venne per chiedermi di ritirarla. Io gli stavo per dare la mano per parlare ma lui iniziò a picchiarmi. Prese un martelletto e se non lo avessi bloccato me lo avrebbe dato in testa». Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti i tre imputati, un 56enne, un 33enne e un 40enne, avrebbero aggredito il proprietario procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, avrebbero distrutto parte del mobilio del bar e lo avrebbero pesantemente minacciato.

I tre infatti sono accusati di minacce, danneggiamento, lesioni aggravate in concorso in quanto avrebbero picchiato e distrutto il locale. Non solo. Avrebbero anche rivolto pensanti insulti e minacce alla vittima. «Urlavano minacce - ha detto ancora il proprietario -. Dicevano : Ti brucio il bar, sei finito. Ammazziamo te e tutta la tua famiglia. Ti sparo in bocca. Uno ha anche tirato fuori un coltello e ha colpito uno dei clienti intervenuto per fermare l’aggressione. Hanno sfasciato anche una vetrina e tirato delle bottiglie. Io però non voglio che questo continui. Basta così non voglio più averci a che fare niente». Il processo invece continuerà a dicembre con altri 4 testimoni. A raccontare la vicenda questa volta saranno alcuni clienti. Uno in particolare sarebbe stato colpito da un coltello da uno dei tre imputati.