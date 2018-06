Spedizione punitiva per convincere tossicodipendente a saldare un debito, arrestati tre ventenni romani

di Maria Letizia Riganelli

Spedizione punitiva a suon di calci e pugni per indurre un 32enne a saldare un debito, arrestati tre ventenni romani.

Giovedì mattina i carabinieri della compagnia di Ronciglione hanno arrestato tre persone per rapina aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento. I tre avrebbero fatto parte di un gruppo di cinque persone che prima dell’estate avrebbe preso a calci e pugni un trentenne, tossicodipendente di Caprarola, per costringerlo a saldare un debito di 18mila euro. Maturato dopo aver acquistato sostanza stupefacente.



Le indagini sono partite lo scorso 13 giugno quando, alle tre di notte, cinque persone hanno sfondato la porta di ingresso dell’abitazione di C. M. 32nne, ex tossicodipendente di Caprarola. Il ragazzo è stato aggredito con calci e pugni e poi gli sono stati portati via 200 euro e un cellulare. La spedizione punitiva è proseguita con minacce di ulteriori conseguenze se non avesse saldato il debito di 18.000 euro, dovuto a precedenti acquisti di sostanza stupefacente.



Le indagini hanno permesso di identificare tre dei cinque ventenni che hanno partecipato alla rapina: S. S. 29nne pregiudicato, S. A. 26nne pregiudicato e L. V. 25enne, tutti e residenti nella Capitale. I carabinieri ora vogliono identificare gli altri due soggetti che hanno partecipato alla spedizione punitiva.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA