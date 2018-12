Arrestato un ladro seriale “specializzato” nei furti in appartamento

Ultimo aggiornamento: 12:17

Arrestato un ladro seriale dai carabinieri del nucleo operativo di Civita Castellana (Viterbo). Si tratta di peruviano di 52 anni, che era specializzato in furti in appartamento. Dalle indagini svolte dai militari coordinati dal luogotenente Piero Greco, è risultato essere l'autore di vari furti in appartamento a Tarquinia, Vallerano e soprattutto a Fabrica Di Roma.Le indagini sono partite proprio da quest'ultimo centro che è stato spesso preso di mira dai topi di appartamento negli ultimi mesi. I carabinieri sono arrivati al peruviano dopo una serie di indagini complicate e alla fine lo hanno rintracciato nella capitale. I consistenti indizi di colpevolezza hanno fatto emettere dalla Procura della Repubblica di Viterbo la misura cautelare in carcere, eseguita dagli stessi carabinieri della compagnia locale. Al termine delle operazioni il ladro è stato trasferito, infatti, al carcere di Viterbo.Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai complici, che con molta probilità, sono tutti di origine straniera.