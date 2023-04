Spaccio e tentato omicidio, arrestato a Bologna viterbese che deve scontare 8 anni di carcere

Spaccio e tentato omicidio, arrestato all'aeroporto di Bologna 40enne viterbese che doveva scontare 8 anni di carcere.

L'arresto è stato eseguito il 24 aprile dalla Mobile di Viterbo. Il 40enne era appena sceso da un volo proveniente da Tirana.

Sull’uomo pendevano due provvedimenti, una condanna per cumulo pena e una misura cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari di Viterbo.

Nello specifico l'uomo era stato arrestato a Viterbo nell: 2022 con circa mezzo chilogrammo di cocaina e poi sottoposto agli arresti domiciliari. Nel successivo mese di novembre l'uomo, che aveva alcuni procedimenti pendenti per spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio per fatti commessi fra il 2008 e il 2017, è stato condannato, con pena unificata, a circa 8 anni di reclusione.

L’uomo, seppur ai domiciliari, si è reso irreperibile e denunciato per evasione.

Lunedì scorso, dopo essere atterrato allo scalo di Bologna ha trovato gli operatori della sezione antidroga di Viterbo. Ultimati gli adempimenti di rito, il viterbese è ora nel carcere di Bologna.