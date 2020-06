Spaccio tra giovanissimi nel centro di Viterbo, arrestato un ragazzo

Spaccio tra giovanissimi in centro, un arresto. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo, hanno attuato un sevizio di osservazione in centro, finalizzato a reprimere episodi di spaccio nella cittadina; durante il servizio hanno notato un giovane viterbese, pregiudicato, mentre cedeva una dose di 4 grammi di marijuana a un altro ragazzo.



Icarabinieri immediatamente sono intervenuti per bloccarlo. Subito dopo averlo fermato, hanno deciso di perquisire l’abitazione, dove sono stati trovati altri 30 grammi di marijuana, oltre ad 1,5 grammi di cocaina e al materiale per confezionare le dosi di droga.



Il ragazzo è stato dichiarato in arresto dai carabinieri e tradotto preso le camere di sicurezza della compagnia di Viterbo. Il giovane assuntore verrà segnalato alla Prefettura di Viterbo