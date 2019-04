Spaccio di marijuana in trasferta a Cassino: arrestati due nepesini con mezzo chilo di droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due giovani di Nepi in manette per spaccio di stepefacenti in trasferta. Ieri mattina i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cassino, impegnati in un servizio di controllo, intercettavano un’autovettura che stava transitando in senso contrario su Corso della Repubblica.Oltre all’accertamento della violazione stradale, i militari si sono insospettiti e hanno deciso di controllare il giovane che era alla guida del mezzo, il 21enne M.D. residente a Nepi. Il ragazzo, forse per tentare di eludere un più approfondito controllo, consegnava spontaneamente ai carabinieri un contenitore in plastica; all’interno circa 1 grammo di hashish e circa mezzo di marijuana.A quel punto i militari notavano che all’interno dell’autovettura era presente anche A.M., un 21enne di Cassino già noto per reati in materia di stupefacenti. Con loro anche il 21 di colore A.K.L. di nazionalità togoniana, anche lui residente a Nepi e anch’esso già controllato per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Era abbastanza per far scattare immediatamente una perquisizione più accurata, nell’auto e personale, che consentiva di rinvenire nel bagagliaio della macchina una busta in plastica contenente 500 grammi di marijuana tritata; oltre a 5 bustine contenente dei residui di detta sostanza.Intanto scattava il sequestro del tutto, mentre poi la successiva perquisizione estesa alle abitazioni dei tre - anche con l’ausilio dei carabinieri della compagnia di Civita Castellana - permetteva di ritrovare, nell’abitazione del 21enne italiano a Nepi, un ulteriore grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish. Di fronte alla flagranza del reato i tre giovani venivano dichiarati in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 21enne di Cassino veniva trasferito nella propria abitazione agli arresti domiciliari; mentre gli altri due giovani residenti a Nepi venivano rinchiusi nella casa circondariale di Cassino.