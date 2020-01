Spaccio di hashish, pusher in manette a Montalto dopo la perquisizione in casa

Continua l'azione di contrasto dei carabinieri contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale. Questa volta a finire in manette un 40enne del luogo, sorpreso con diverse dosi di droga in casa.



I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tuscania hanno fatto irruzione ieri sera nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti 50 grammi di hashish e un bilancino di precisione. L'arrestato, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato tradotto in caserma e, dopo le formalità di rito, trasferito alla casa circondariale di Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA