Spaccio di hashish a minorenni a prezzi modici, arrestato uno straniero a Montefiascone

Ultimo aggiornamento: 13:32

E' finito nel carcere di Mammagialla (Viterbo) con l'accusa di spaccio di stupefacenti a minori. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montefiascone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Z.A. 22anni del Pakistan.Sono stati mesi di indagini, iniziate lo scorso mese di agosto quando una pattuglia aveva controllato una coppia di ragazzi viterbesi, entrambi studenti. I controlli attuati tra Montefiascone e Viterbo nei giorni seguenti avevano poi consentito di ottenere riscontri e individuare il pakistano. In particolare, avvicinava i giovani, dopo averli selezionati, e offriva loro mezzo grammo di marijuana oppure di hashish per prova.Dopo aver consegnato la sostanza stupefacente forniva il proprio numero di cellulare invitandoli a chiamarlo. Successivi accertamenti hanno permesso ai carabinieri di documentare diverse cessioni di droga. La maggioranza degli acquirenti di hashish e marijuana erano minorenni, con una serie di cessioni al prezzo medio 5/10 euro al grammo. I tutto per avere giovani clienti assicurati, così da mantenere stabile il rapporto di spaccio e acquisto.Le indagini, coordinate dalla Dottoressa Paola Conti, hanno quindi consentito di arrestare il pakistano.