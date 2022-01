Giovedì 27 Gennaio 2022, 05:25

Spaccio di eroina in carcere, «un traffico fermato grazie a intuito e video sorveglianza». A febbraio 2016 la Procura di Viterbo mise fine a un traffico di stupefacenti all’interno dell’istituto penitenziario viterbese. L’attività investigativa coinvolse una guardia penitenziaria e diversi detenuti, alcuni dei quali avrebbero già chiuso i conti con la giustizia scegliendo riti alternativi in fase preliminare. Nel processo celebrato ieri mattina davanti al collegio del Tribunale di Viterbo sono imputati gli ultimi tre detenuti che secondo l’accusa avrebbero spacciato eroina e pasticche di subuxone a diversi ospiti del carcere. Grazie alle intercettazioni e alla videosorveglianza gli inquirenti hanno ricostruito gli scambi e sequestrato fino a 300 grammi di eroina. «In totale - ha spiegato un agente in auto - sono due gli episodi ripresi durante le indagini. Uno per circa 100 grammi di stupefacenti e di pasticche e uno per 300 grammi di eroina. Entrambe sono state documentate grazie alle registrazioni di una telecamera di sorveglianza». Per capire come l’eroina sia riuscita a entrare a Mammagialla però bisognerà attendere la perizia sulle intercettazioni telefoniche che è stata già affidata. I tre imputati al momento sono detenuti, per altre cause, in tre diversi carceri. Si tratta di un pugliese di 53 anni, originario della provincia di Brindisi, difeso dall’avvocato Simone Bernini; un 45enne originario della Tunisia, residente in provincia di Padova, difeso dall’avvocato Samuele De Santis; un 39enne di Roma, difeso dall’avvocato Giorgio Sacco. Si torna in aula il 9 febbraio.