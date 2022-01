Spaccio di droga e banconote false, bloccati a Viterbo due giovani tra cui un minorenne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno fermato un giovane per un controllo e nella sua auto hanno scoperto 5 grammi di hashish. Quando si sono presentati a casa sua per perquisirla, hanno sorpreso un minorenne che stava suddividendo in dosi circa mezzo etto di hashish. In più sono saltati fuori 2,5 grammi di cocaina e sono state sequestrate 6 banconote false da 20 euro. I due giovani sono stati dichiarati in arresto per spaccio di droga e monete falsificate ed il minorenne è stato portato nell’istituto di prima accoglienza della Capitale.