Spaccio di cocaina in centro, pedinato e arrestato uno straniero di 30 anni

Arrestato nella notte dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Viterbo, al termine di un pedinamento, uno spacciatore di origini albanesi, di 30 anni.



L'uomo era nel mirino dei carabinieri, che avevano iniziato il pedinamento ore prima e hanno atteso il momento per intervenire. Momento che è arrivato quanto l'uomo si è posizionato nel grande parcheggio antistante una sala bingo in pieno centro; e hanno capito che quella era la sua zona di spaccio.



A quel punto i militari lo hanno immediatamente fermato e perquisito, trovando 2,75 grammi di cocaina pronte da spacciare. E' poi scattata la immediata perquisizione presso la sua abitazione, con la quale venivano trovati altri 5,60 grammi di cocaina.



Lo straniero è stato dichiarato in arresto e trasferito nella propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare.

