Spaccio di cocaina a Canino, in manette 35enne.

Ieri i carabinieri della stazione di Canino, durante un servizio perlustrativo, nelle vie del centro storico hanno proceduto al controllo di un uomo di origini pakistane di circa 35 anni, conosciuto per i suoi precedenti per spaccio di stupefacenti, per altro recenti e ripetuti nell’arco di un breve periodo di tempo.

L'uomo alla vista dei militari avrebbe assunto un atteggiamento nervoso tale da destare sospetti. La perquisizione che ne è scaturita nell’abitazione del giovane straniero, sospettato di essere uno dei principali rifornitore degli assuntori locali, ha infatti dato esito positivo ed ha consentito di rinvenire 11 grammi circa di cocaina, suddivisa in 14 dosi già pronte per lo spaccio al dettaglio, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente

Il trentenne è stato quindi dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa di processo per direttissima.

