Spaccio, arrestata mamma pusher

Arrestata mamma pusher. Prosegue l’attività degli uomini della squadra mobile della Questura di Viterbo volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga. Nelle prime ore della notte del 5 dicembre gli agenti della sezione antidroga, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il traffico di droga, dopo vari appostamenti, hanno arrestato una donna viterbese di anni 47, madre di due figli.Quest’ultima, dopo aver ceduto un quantitativo di sostanze stupefacenti ad un’altra donna anche lei di Viterbo e segnalata alla prefettura come assuntore, è stata perquisita. Le sarebbe stato sequestrato un grande quantitativo di hashish, pari a 176 grammi già suddiviso in vari involucri.Oltre a questo – si legge ancora nella nota – sarebbe stata trovata in possesso di tre coltelli a serramanico, utilizzati per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, nonché di un bilancino di precisione.