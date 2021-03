Spaccio al centro d'accoglienza, migrante tenta di scappare con l'hashish: preso

Spaccio al centro d'accoglienza, migrante tenta di scappare con due etti di hashish.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio di osservazione a distanza svolto nei pressi di un centro di accoglienza per stranieri di Via Vismara, hanno notato un cittadino straniero ospite del centro che si muoveva in modo sospetto ed hanno deciso di avvicinarsi per poi effettuare un controllo più approfondito.

Il ragazzo accortosi dell’ arrivo dei carabinieri ha iniziato a correre tentando la fuga. I militari, nonostante una forte resistenza, sono riusciti a bloccarlo e lo hanno subito perquisito ed hanno capito che il tentativo di fuga era dovutoaun involucro contenente ben 182 grammi di hashish già divisa in dosi e quindi pronta ad essere spacciata.

Subito dopo è stato perquisita la camera del centro di accoglienza nella sua disponibilità e sono stati trovati altri 10 grammi di marijuana. Al termine delle operazioni lo spacciatore è stato quindi dichiarato in arresto, e tradotto in caserma per essere ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia e messo a disposizione della Procura di Viterbo

