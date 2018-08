Spaccio ai giardini: due etti di droga tra i vestiti, arrestato giovane del Gambia

Lotta allo spaccio: colpo della sezione antidroga della Squadra mobile di Viterbo: sequestrati due etti di “fumo”.



Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da parte di più cittadini, gli agenti hanno messo in atto una serie di verifiche investigative, mirate principalmente al monitoraggio dei giardinetti che si trovano a confine con il parcheggio del centro commerciale dell’Ipercoop, al Pilastro.



Le indagini hanno portato all’arresto di un giovane del gambiano di 21 anni. Il ragazzo veniva intercettato in una strada del capoluogo e sottoposto a un’accurata perquisizione personale. In seguito alla quale veniva rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi, oltre ad altri 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, già suddivisa in dosi per essere spacciata.



Il giovane è stato portato in questura e poi tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Poi il trasferimento nel carcere Mammagialla.

