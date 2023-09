Mercoledì 20 Settembre 2023, 05:20

Spacciava tra le vie del centro utilizzando un “galoppino” di appena 12 anni. E’ partito ieri mattina davanti al collegio del Tribunale di Viterbo, presieduto dal giudice Jacopo Rocchi, il processo per spaccio a minore a un 19enne viterbese.

L’imputato, difeso dall’avvocato Samuele De Santis, a febbraio scorso fu fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile con 5 involucri di hashish. Stupefacente che, in base alle indagini effettuate, il giovane avrebbe spaccio di lì a poco a giovanissimi. Su di lui infatti i militari avevano fatto mirato controlli e accertamenti. E non solo per l’hashish che avrebbe venduto a fedeli clienti ma anche perché nello spaccio si faceva aiutare da un ragazzino viterbese di 12 anni.

Il 19enne sarebbe stato solito affidare al ragazzino più piccolo quantità di stupefacente per vedendo ad altri acquirenti per poi dividere con lui i proventi dello spaccio. Il baby spacciatore, che non è imputabile per la sua età inferiore ai 14 anni, sarà il testimone chiave nel processo. Già alla prossima udienza sarà ascoltato dal collegio in modalità protetta e con l’ausilio di psicologi. La sua testimonianza, al termine, potrebbe essere sottoposta al vaglio di un perito per verificarne i requisito. Tutto questo proprio per la minore età del teste. Tutto lo spaccio, accertato tra i mesi di gennaio e febbraio 2023, sarebbe avvenuto tra i vicoli del centro storico.

E probabilmente a causa della giovane età dei due ragazzi per alcuni tempi sarebbe anche passato inosservato. L’unico sequestro effettuato, infatti, risulta essere quello del 3 febbraio, quando il 19enne cedeva 5 involucri di hashish da peso di 5 grammi al 12 enne. Cessione fermata proprio dai carabinieri di Viterbo. Si torna in aula per l’audizione del minore e la testimonianza dei militari il 23 gennaio 2024.