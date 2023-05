Spacciava cocaina comodamente da casa, in manette 25enne originario del Camerun. Nel weekend i carabinieri della compagnia di Montefiascone, durante una serie di attività mirate al contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno scoperto una piccola casa dello spaccio nel cuore di Bolsena.

A portare i militari sulle tracce del pusher è stato un 23enne del posto. Il ragazzo infatti durante un controllo avrebbe cercato di nascondere nei vestiti una dose di marijuana e una di hashish, subito trovata dagli operatori. A questo punto i carabinieri, considerato il giovane era stato appena visto uscire da un’abitazione del centro storico del paese, dove verosimilmente era avvenuta cessione dello stupefacente, hanno deciso di perquisire proprio la casa abitata da un 25enne originario del Camerun.

L’attività confermava ciò che era stato intuito, poiché ben celata in diversi angoli dell’appartamento sono stati trovati complessivamente 10 grammi di cocaina allo stato solido e 25 grammi di hashish, in parte suddivisa in dosi pronti da vendere. Il camerunense è stato quindi arrestato nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre il giovane bolsenese segnalato alla Prefettura di Viterbo quale assuntore di sostanze stupefacenti.

A Ischia di Castro invece, nei pressi di Ponte San Pietro, i carabinieri della Stazione di Valentano sotto la guida della compagnia di Tuscania, durante un servizio di pattugliamento notturno della zona, hanno sorpreso un uomo di Montalto di Castro in possesso di alcune dosi di cocaina, nascoste negli abiti e nel vano portaoggetti dell’auto. L’uomo è stato denunciato a piede libero.