Spacciatore tenta di sfuggire all’arresto e trascina con l’auto un carabiniere.

P. E., romano di 37 anni, nonostante la rocambolesca fuga, è stato preso e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Venerdì sera il trentenne, residente nel quartiere Murialdo, era intento a spacciare cocaina sotto casa sua, quando sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, della Stazione di Viterbo e Vetralla. L’uomo, nonostante l’alt intimato dai militari, ha acceso la macchina e ha tentato di fuggire a tutta velocità travolgendo un carabiniere.

Una volta preso è stato portato in camera di sicurezza e il giorno seguente davanti al Tribunale di Viterbo per la direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto che il 37enne trascorra i prossimi mesi agli arresti domiciliari.

I carabinieri sono arrivati a lui durante un servizio finalizzato alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel quartiere Murialdo i militari avevano notato uno strano via vai di ragazzi, alcuno noti come assuntori, in prossimità dell’abitazione del fermato, per acquistare dosi di cocaina.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire diverse dosi di cocaina, pronte da vendere, nascoste nel sottofondo di un accendino, un’ingente somma di denaro e tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, giudicato con rito direttissimo, dovrà rispondere di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.



LunedƬ 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



