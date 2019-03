Spacciano droga nel parco tra gli studenti, cinque denunciati

Spacciavano droga in un parco, agli studenti di una scuola vicina. I carabinieri della compagnia di Viterbo, anche con unità cinofile, sono intervenuti nel parco di via Domenico Corvi e hanno denunciato cinque stranieri per spaccio. Nascondevano la droga nei cespugli (sono stati trovati 20 grammi di hashish) e la spacciavano ai ragazzi all'uscita della scuola. Durante il servizio sono stati anche segnalati alla prefettura due assuntori trovati alla guida della loro auto con lo spinello e a cui è stata tolta la patente; dal seguito dei controlli venivano in totale ritirate 4 patenti e 5 documenti di circolazione.

