Spacciano droga davanti al Sert, in manette una coppia di viterbesi

Lotta allo spaccio di droga nel capoluogo viterbese, ennesimo arretsto da parte delle forze dell'ordine. Trovati quasi quattro etti di hashish.



A intensificare i contrelli i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viterbo. Nel corso di uno dei servizi preventivi contro lo spaccio in città; con un servizio mirato e durato più giorni con appostamenti, hanno fermato in una strada adiacente al Sert una coppia di pregiudicati. I due, italiani, 50 anni lui e 45 anni lei, sono stati sorpresi a spacciare una dose di hashish.



Acquirente della droga un tossicodipendente (poi segnalato quale assuntore alla prefettura). dalla immediata perquisizione effettuata poi nel domicilio dei due spacciatori, sono stati trovati due panetti di hashish, per un peso complessivo di 367 grammi , oltre al materiale da taglio e confezionamento delle dosi. Tutto materiale sequestrato.



Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



