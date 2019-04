Spacciano droga a giovanissimi nel parco, due arrestati

Spaccio di droga in un parco pubblico, questa volta a Valle Faul. In due distinte operazioni i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo hanno arrestato due spacciatori in flagranza:uno nigeriano di 27 anni sorpreso a cedere una dose di 3 grammi di hashish ad un giovanissimo assuntore che è stato segnalato alla Prefettura; l’altro del Gambia, di 25 anni, bloccato mentre vendeva una dose di 5 grammi a un altro giovane assuntore. Entrambi sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo.

