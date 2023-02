Martedì 7 Febbraio 2023, 05:40

Ancora un episodio di spaccio nel cuore della città. Venerdì sera i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di stupefacenti, un 19enne viterbese. Il giovane è già libero e sottoposto, dopo la direttissima, all’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il ragazzo è stato scoperto grazie a i quotidiani servizi predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona del Sacrario. Il 19enne è stato bloccato in piazza Martiri d’Ungheria.

Ma il suo arresto è stato solo l’ultimo passaggio. Il giovane, infatti, era stato messo sotto osservazione proprio perché aveva atteggiamenti sospetti. E venerdì sera è stato fermato poco dopo aver ceduto 5 grammi di hashish, già suddiviso in dosa, a un ragazzino minorenne. Appena avvenuto lo scambio tra i due giovani i carabinieri li hanno fermati. Il 19enne oltre all’hashish ceduto, che è stato trovato nelle tasche del minorenne, aveva altri 5 grammi di fumo. Gli stupefacenti sono stati posti sotto sequestro e il ragazzo è stato ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria viterbese che ieri ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Viterbo. Nonostante gli sforzi messi in campo dalle forze dell’ordine lo spaccio nella zona del Sacrario sembra non fermarsi. E a “mandarlo avanti” sembrerebbero essere sempre ragazzi molto giovani e spesso incuranti delle conseguenze delle loro azioni.

Sempre per spaccio di sostanze stupefacenti è finito in manette un 41enne romano che da tempo risiedeva in via della Palanzana. Il carabinieri della compagnia di Viterbo, gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura generale della Corte d'Appello di Roma. L'uomo è responsabile dei reati di trasferimento fraudolento di valori e associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, commessi nella capitale tra il giugno 2016 e il maggio 2017. Il quarantunenne è stato trasferito a Mammagialla.