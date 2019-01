Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari (per spaccio). Due arresti dei carabinieri per droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spaccio di droga da casa, mentre è agli arresti domiciliari; spaccio di droga ai giardini di Valle Faul. Sempre più intenso il fenomeno della cessione di stupefacenti nella città di Viterbo.Come testimoniano due distinte operazioni dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia del capoluogo, con due stranieri arrestati, effettuate ieri. In un primo servizio investigativo nel centro per arginare lo spaccio di droga. Nel primo uno spacciatore di origini albanesi di 45 anni è stato sorpreso a spacciare all’interno della propria abitazione, nella quale si trovava agli arresti in detenzione domiciliare sempre per spaccio.Lo straniero è stato trovato mentre cedeva due dosi di cocaina (per 1,3 grammi) a due giovani ragazze di Viterbo, ed è stato quindi immediatamente arrestato. Mentre in un altro luogo, un giovane del Gambia di 21 anni è stato fermato in centro cittadino, dopo lunghi servizi di osservazione. E' stato arrestato e Valle Faul mentre cedeva un involucro con quasi 5 grammi di hashish a un giovanissimo viterbese; in seguito a una perquisizione è stato trovato con ulteriori 37 grammi di droga.Con atti a parte rispetto ai due fermi, i giovani assuntori sono stati segnalati alla Prefettura.