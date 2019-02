Spaccia cocaina in casa, arrestata 33enne viterbese.

I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo da ieri sera hanno iniziato un servizio di osservazione di fronte alla casa di una donna di 33 anni, nota alle forze dell'ordine, sospettando che spacciasse cocaina.

Intorno all’una di notte i militari hanno notato cedere una dose di cocaina nei pressi della sua abitazione e sono intervenuti bloccando lo spaccio e arrestandola.

Hanno immediatamente effettuato una perquisizione personale e domiciliare trovando diverse dosi di hashish e cocaina, per un totale di oltre 5 grammi.

Al termine delle operazioni la donna è stata dichiarata in arresto e sottoposta ai domiciliari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA