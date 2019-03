Spaccia coca agli studenti, condannato operaio tunisino

Sorpreso a spacciare droga agli studenti, condannato a un anno e mezzo di reclusione e duemila euro di multa.

L'operaio tunisino era stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm di Viterbo.

Secondo quanto emerso durante il dibattimento I carabinieri, nel corso di un prolungato servizio di osservazione disposto a seguito delle ripetute segnalazioni di cittadini che lamentavano la presenza di spacciatori nelle adiacenze della cattedrale, lo hanno sorpreso in via San Clemente mentre cedeva 7 dosi di cocaina – circa 6 grammi – a 5 giovani acquirenti, tutti studenti tra i 18 ed i 21 anni.

La giudice Silvia Mattei, ieri mattina, ha emesso sentenza di condanna. Il tunisino resta quindi ristretto a Mammagialla. © RIPRODUZIONE RISERVATA