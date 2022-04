Sotto effetto di alcol e droghe finisce fuori strada, denunciata 44enne viterbese. Il 19 marzo scorso, poco dopo le 22, la polizia locale intervenì per un incidente in strada Teverina. Una donna aveva perso il controllo del mezzo. Gli agenti arrivati sul posto notarono subito che qualcosa non andava. Non solo l’incidente sembrava essere avvenuto senza un motivo preciso ma la donna alla guida era particolarmente alterata. Fortunatamente nessuno rimase ferito.

A distanza di 20 giorni sono arrivati alla polizia locale gli esami effettuati quella sera sulla quarantenne. Gli agenti infatti sottoposero la donna all’alcol test e al narco test. Entrambi sono risultati positivi. In particolare il tasso alcolemico della denunciata a piede libero era 5 volte superiore al limite consentito dalla legge e nel sangue i medici sono state trovate tracce di cocaina. La donna ieri mattina è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Ora rischia non solo la sospensione della patente ma anche un processo penale.

Quando si guida in stato di ebbrezza e si supera una soglia minima e soprattutto si provoca un incidente il codice prevede un iter giudiziario. Proprio come in questo caso. La donna ha provocato un incidente dopo le 22 del 19 marzo mentre guidava la sua auto con troppo alcol e droga in corpo.