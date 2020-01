Sostenibilità ed efficienza energetica: 500 milioni ai Comuni. Tra questi anche Bagnoregio, Bomarzo e Orte

Ultimo aggiornamento: 20:46

Ci sono anche Bagnoregio, Bomarzo e Orte tra i comuni italiani destinatari di finanziameni - per mezzo miliardo di euro - destinati a opere di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.Si tratta della cosiddetta «norma Fraccaro», prevista nella legge di bilancio, che ha l'obiettivo di finanziare gli investimenti sul territorio per favorire la crescita nell'ottica della sostenibilità. Da Palazzo Chigi arriva la notizia con la ista degli enti beneficiari, nel giorno della pubblicazione del decreto attuativo della misura.Le risorse, per un totale di 500 milioni l'anno dal 2020 al 2024, verranno erogate a tutti i Comuni in proporzione alla popolazione residente. con alcune soglie relative. Riceveranno 50mila euro, tra quei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, anche i centri viterbesi di Bomarzo e Bagnoregio. Ma in provincia di Viterbo fondi sono previsti anche per un altro comune.Il contributo di 70mila euro, destinato ai comuni con una popolazione tra 5.001e 10.000 abitanti (1.185 in totale) andrà infatti anche a quello di Orte. Nello specifico, i Comuni fino a 5.000 abitanti ricevono 50mila euro; fino a 10.000 ricevono 70mila; fino a 20.000 abitanti ricevono 90mila euro; fino a 50.000 ricevono 130mila euro; fino a 100.000 abitanti ricevono 170mila euro; fino a 250.000 ricevono 210mila euro. Oltre i 250.000 residenti ricevono 250mila euro.