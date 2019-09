Sosta salata, i pendolari contro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Comune di Orte ci ripensi». La notizia dell'aumento dell'abbonamento mensile per i pendolari non residenti che parcheggiano al Molegnano sta sollevando un vespaio. È arrivata anche la presa di posizione del Copeo in una lettera al sindaco Angelo Giuliani e all'assessore alla Viabilità, Daniele Proietti, per chiedere un passo indietro. «Apprendiamo con sgomento da molti nostri associati che dal prossimo mese di ottobre - scrivono i vertici del Comitato - la quota mensile per i non residenti del parcheggio alla stazione di Orte, passa in un solo momento da 24 euro a 37 euro, con un aumento netto di 13 euro mensili, pari al 54,17%. Tale decisione, della quale oltretutto non eravamo a conoscenza in quanto mai trattata nelle diverse riunioni avute tra il Comune e il nostro comitato, ci sembra del tutto fuori luogo, per l'entità dell'aumento decisamente penalizzante per tutti coloro che giornalmente usufruiscono del treno per recarsi al lavoro o per motivi di studio». Un aumento che per il Copeo non sarebbe giustificato dal miglioramento del servizio offerto agli utenti con la nuova gestione, a seguito dell'aggiudicazione del bando. «Pertanto vi chiediamo di rivedere le nuove tariffe, mantenendo invariato il mensile e rinnoviamo l'invito a prevedere prezzi calmierati per i pendolari». Chiedono anche un incontro col Comune. Intanto, se alcuni utenti hanno già pagato per il rinnovo del mensile di ottobre, altri stanno aspettando l'ultimo giorno utile nella speranza che il sindaco di Orte ci ripensi. In parecchi chiedono ai rispettivi sindaci di intervenire affinché, come avvenuto già nel 2017, le proteste degli altri Comuni di residenza dei pendolari convincano Giuliani a soprassedere. Cosa ne pensa Giovanni Arena, primo cittadino del capoluogo? «Ho saputo dell'aumento ma si tratta di una scelta legittima e autonoma di un collega, su cui non ho voce in capitolo. Chiamerò comunque Giuliani per approfondire i motivi della sua decisione che, spero, dipenda da un aumento dei costi di gestione per le migliorie apportate al parcheggio». Tra i pendolari c'è chi propone una raccolta fondi per avviare un ricorso contro le nuove tariffe.