Sospese le vaccinazioni Johnson & Johnson per gli under 60. Da ieri mattina alla clinica Santa Teresa, deputata alla somministrazioni del serio adenovirale, tutti coloro che si erano prenotati per la singola dose e hanno meno di 60 anni non sono stati vaccinati. La clinica sta seguendo le indicazioni del comitato tecnico scientifico che raccomanda la somministrazione alle persone più in là con gli anni.

Il Cts ha, infatti, raccomandato il vaccino Johnson & Johnson per soggetti di età superiore ai 60 anni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa. Trattandosi infatti di un vaccino adenovirale come quello di AstraZeneca, anche per J&J vale lo stesso principio di precauzione volto a evitare il rischio di Vitt (trombocitopenia trombotica immunitaria indotta da vaccino) nella popolazione più giovane. Le prenotazioni saranno tutte riprogrammate. Nei prossimi giorni la Asl dii Viterbo ricontatterà tutte le persone che non hanno ricevuto la dose per un nuovo appuntamento. Sarà somministrato il vaccino Pfizer, proprio come a tutti gli over 60 che avevano scelto, o già fatto, la prima dose di Astrazeneca.

Continuano a calare i contagi da Covid 19. Ieri non è stato accertato nessun nuovo caso. Ieri è stata anche comunicata la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione dal Covid-19 di 4 pazienti residenti a Bagnoregio, Gallese, Monte Romano e Viterbo. Al momento sono 102 le persone ancora positive al Covid. In totale i casi di positività riscontrati nella Tuscia, da inizio pandemia, restano 15.533.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, solo una è ricoverata nel reparto di Malattie infettive, 101 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 14.978 il numero delle persone negativizzate, 453 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 169.900 tamponi, 114 nelle ultime 24 ore.