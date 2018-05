Sorvegliato speciale trovato in gita a Orte per il Primo maggio: arrestato

Se ne infischia degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e di quello di soggiorno all'interno del comune di Roma per la scampagnata del Primo maggio: arrestato. E' accaduto ieri a Orte, dove i carabinieri hanno messo in atto uno dei punti di controllo per la chiusura del lungo ponte festivo (nel complesso, sono stati controllati 180 autoveicoli e 420 persone).



A finire in manette un cittadino italiano di 43 anni, proveniente da Roma, fermato per un controllo e sorpreso in violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di soggiorno. Per questo i militari, trovandolo a Orte mentre eludeva le norme restrittive imposte dalla sorveglianza, lo hanno arrestato.



Sempre a Orte sono stati denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere due persone: un romeno di 31 anni e un italiano di 23 anni, dopo che dal controllo della loro autovettura sono stati trovati in possesso di due coltelli di genere proibito.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:39



