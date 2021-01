Sorpreso a spacciare eroina in via Cattaneo, in manette viterbese

Sorpreso a spacciare eroina, in manette viterbese. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viterbo, al termine di un prolungato servizio di osservazione svolto in via Carlo Cattaneo, hanno bloccato un pregiudicato della zona, sorpreso mentre cedeva una dose di eroina di 1,1 grammi a un giovane (che verrà segnalato quale assuntore alla Prefettura).

I carabinieri del Norm hanno immediatamente bloccato l’azione di spaccio, ed hanno immobilizzato lo spacciatore dichiarandolo in arresto; subito è scattata la perquisizione dell’ abitazione dove i carabinieri hanno trovato altri 5,3 grammi di eroina e 3 grammi di marijuana; lo spacciatore è quindi stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA