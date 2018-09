Sorpreso mentre svaligia appartamento, scaraventa proprietaria contro il muro

Tenta di svaligiare appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria, arrestato per rapina 23enne.



Nella giornata di ieri, personale della Polfer di Orte, in collaborazione con la stazione carabinieri di Orte, ha arresto di un giovane di origini etiopi con cittadinanza italiana, di 23 anni resosi responsabile del reato di rapina in danno di una giovane donna residente in Orte Scalo.



Intorno alle 18 il ragazzo è stato trovato nell'abitazione della ragazza mentre tentava un furto. La donna, accortasi della presenza dell’intruso, ha iniziato a chiedere aiuto ad alta voce e, nel tentativo di bloccarlo è stata scaraventata indietro dall’uomo, che in pochi istanti è riuscito a fuggire.



Il ragazzo è stato rintracciato dalla Polfer di Orte nella zona della stazione ferroviaria, allo scalo merci. Il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di rapina e portato nel carcare di Viterbo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

