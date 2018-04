Sorpresa: a Viterbo c'è (di nuovo) George Clooney. Per l'attore selfie coi passanti

di Federica Lupino

Selfie coi passanti, sopralluogo veloce, e via di nuovo. Sorpresa a San Pellegrino stamattina: a gironzolare per le vie del centro storico di Viterbo c'era George Clooney. L'attore era già stato nel capoluogo poco più di un mese fa alla ricerca di location adatte per il suo prossimo film. Per la precisione, si tratta della miniserie Catch-22, adattamento in sei parti del romanzo di Joseph Heller, in Italia meglio conosciuto con il titolo Comma 22.



Una visita inattesa pure per il Comune che sta aiutando la produzione perché scelga proprio Viterbo come set. «Nelle ultime settimane - spiega l'assessore Sonia Perà - siamo stati sempre in contatto con il suo staff. Ma non ci aspettavamo di rivedere Clooney così presto. Stanno verificando alcuni aspetti tecnici e noi restiamo fiduciosi in attesa che la scelta venga ufficializzata».



Catch-22 segna il ritorno della star di Hollywood sul piccolo schermo dopo quasi vent’anni, da quando cioè ha interpretato il dottor Doug Ross in E.R.

