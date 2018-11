Rubano legname in un villaggio turistico, due arresti a Montalto Marina

Due uomini di 58 e 61 anni di Montalto sono stati arrestati per tentato furto dai carabinieri del luogo. Le manette sono scattate nella serata di ieri, quando i militari durante un servizio perlustrativo al lido hanno notato due persone all’interno del “Villaggio mediterraneo” mentre rubavano pigne e legna per un peso complessivo di 4 quintali. I due sono stati subito bloccati e tradotti in caserma per gli accertamenti. In seguito sono stati dichiarati in arresto e trasferiti nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari. Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA