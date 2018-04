Sorpasso azzardato, frontale tra due auto: muore una donna, grave il passeggero

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale Ombrone, nei pressi di Casale Bussi. Due autovetture si sono scontrate in seguito a un sorpasso azzardato: il tragico bilancio dello scontro è di una persona deceduta sulla Renault, un'altra trasferita a Roma in gravissime condizioni. Una terza persona, a bordo dell'altra auto, è ricoverata a Belcolle.



Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime dai rottami dei due mezzi. Ancora da accertare le dinamiche che hanno portato allo scontro tra la Renault Kangoo e una Astra sw. Le due persone a bordo del primo mezzo stavano andando al lavoro per una ditta di pulizie.

Mercoled├Č 18 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA