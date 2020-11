Prendono fuoco gli pneumatici in un'autofficina, ferito un dipendente

A fuoco pneumatici in un'autofficina, ferito un dipendente. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in località Sanguetta, a Soriano nel Cimino. Le fiamme, divampate alle 16,45, in poco tempo avrebbero coinvolto le gomme che stavano per essere montate su un veicolo. Uno dei dipendi al lavoro è rimasto coinvolto nell'incendio e trasportato in ospedale per le ustioni riportate.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, i vigili del fuoco con sette unità di personale e due mezzi e i carabinieri per gli accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 20:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA