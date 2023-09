Soriano nel Cimino, verifiche per una presunte fuga di gas nel centro storico.

Un probabile fuga di gas ha messo in allarme la gente a Soriano nel Cimino nella zona di via Innocenzo VIII, nel centro storico.

Sono state effettuate delle verifiche da parte da parte dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con la polizia locale e anche dei tecnici della rete del gas per capire cosa potrebbe essere accaduto. Dai primi accertamenti non sono risultate fughe di gas da appartamenti.

. «Sono state ultimate le operazioni di verifica e non sono state riscontrate fughe di gas. Tutto è tornato alla normalità» dice il sindaco Roberto Camilli.