Soriano nel Cimino, anziano si uccide impiccandosi sulla torre del castello degli Orsini

Un uomo di 83 anni si è tolto la vita, impiccandosi, sulla torre princiapale del Castello Orsini di Soriano nel Cimino.

A notare quella sagoma alcuni turisti, arrivati lassù in alto per visitare la Rocca, poco prima di mezzogiorno. L’uomo, di origini campane, viveva da qualche mese nel centro cimino con i suoi familiari. Secondo una prima ricostruzione, ha utilizzato una corda con la quale ha messo in atto il suo estremo gesto.

La vittima non ha lasciato alcun messaggio. Sulla cause della sua morte stanno indagando i carabineri della stazione locale.