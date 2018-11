Sommozzatori ancora nel lago alla ricerca di Andrea Durantini, scomparso da 9 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sommozzatori continuano a scandagliare il lago. Le unità cinofile la boscaglia e i carabinieri proseguono a battere ogni pista plausibile. Ma Andrea Durantini sembra essersi volatilizzato.Del 37enne scomparso sabato scorso a Montefiascone restano solamente i vestiti abbandonati accanto alla sua auto sulla riva del lago di Bolsena. Nove giorni di intense ricerche al momento non hanno portato a nulla. Ogni pista sembra finire in un vicolo cieco.Le ricerche sono scattate sabato 10 novembre nella prima mattina. Alcuni passanti hanno notato una Polo Volkswagen col motore acceso e lo sportello aperto e hanno avvertito le forze dell’ordine.I carabinieri della stazione di Montefiascone in pochi minuti sono arrivati sul lungolago, proprio vicino al ristorante La Carrozza d’oro e allertato i vigili del fuoco.Domattina all’alba i sommozzatori torneranno in acqua, dopo da giorni si concentrano le ricerche.