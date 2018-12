Bomba a Santa Rosa, Denis Illarionov denuncia l'ex detenuto che lo ha incastrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Solo calunnie». Denis Illarionov in carcere da marzo per strage e attentato alla pubblica sicurezza denuncia il supertestimone. Un detenuto con cui ha condiviso più di un mese di vita di carcere e che ha relazionato alla Digos e alla Procura le azioni che avrebbe voluto compiere il lettone.La denuncia è stata presentata dall’avvocato di Denis, Vincenzo Comi. La notizia è arrivata questa mattina durante l’udienza di Corte d’Assise. Poco prima che il supertestimone facesse ingresso in aula.La Procura ha chiesto l’archiviazione della denuncia ma la difesa si è opposta e sull’ex detenuto Alessandro Di Girolamo pende ancora la querela sporta.«Io ho solo detto la verità – ha affermato Di Girolamo – di fronte alla corte. Quello che ho scritto nella relazione affidata al capo dipartimento della sezione è quello che mi ha detto lui».Di Girolamo e Denis si sono conosciuti in un momento complesso per il ragazzo. Appena arrivato in carcere in una sezione dove si trovano detenuti con reati gravi. «Non eravamo in cella insieme – ha detto ancora – ma sono andato da lui perché rifiutava il cibo e l’assistente mi ha chiesto di farlo mangiare».L’esame di Di Girolamo è durato più di due ore. Messo alle corde dall’avvocato Comi che ha tentato di mettere in dubbio la sua versione dei fatti.