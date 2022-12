Giovedì 15 Dicembre 2022, 11:40

E’ proprietario e presidente della società Monterosi calcio dallo scorso 7 ottobre. E da quel giorno si è appassionato a una favola che ora vuole contribuire a rendere ancora più fiammeggiante. Mauro Fusano, amministratore del gruppo Maury’s che si è sviluppato in questi anni nel settore della grande distribuzione con i prodotti per l’igiene e la casa, si è gettato nel calcio con passione e determinazione. Le stesse che lo hanno portato a toccare vette alte come imprenditore. Con l’intento di poter replicare quel modello imprenditoriale anche in un settore più complicato, come quello calcistico. Oltre a essere presente anche nella pallavolo, al fianco del Tuscania volley che sponsorizza da molti anni.

Presidente Fusano: cosa ha spinto un imprenditore che gestisce 1.500 dipendenti, e ha creato un gruppo con 100 punti vendita, a investire in un mondo poco virtuoso come quello del calcio?

«E’ stata la voglia di misurarmi con un mondo che ho sempre seguito con interesse e rispetto. Sono tifoso della Roma e vado spesso allo stadio Olimpico con la mia famiglia. La mia vita è stata sempre animata dalla passione per le sfide e anche questa del Monterosi lo è».

Cosa l’ha portata a scegliere questo piccolo borgo della provincia di Viterbo per la sua prima avventura calcistica?

«Quando mi hanno prospettato l’idea di acquistare il Monterosi ho immediatamente riunito professionisti e amici, con i quali ho condiviso l’idea che questa fosse la giusta realtà locale per intraprendere questo percorso. Un percorso che mi auspico sia lungo e ricco di soddisfazioni».

Il binomio infrastrutture-giovani rappresenterà la stella polare della sua gestione?

«Una realtà sportiva che si rispetti non può prescindere da idonee strutture sportive in cui far crescere giovani talenti, sotto la supervisione di insegnanti competenti o meglio ancora lungimiranti. Il modello a cui tutti dovremmo ambire è la cantera del Barcellona. Stiamo lavorando per programmare il futuro, ma ancora non voglio anticipare nulla».

Oltre a quello del Barcellona, ha in mente un modello sportivo che le piacerebbe replicare?

«In Italia ci sono grandi realtà sportive come Atalanta e Udinese che hanno colto in pieno lo stile Barcellona. La strada che vogliamo seguire è questa».

Come ha vissuto in tribuna queste prime partite da presidente?

«Con grande intensità. Siamo consapevole della complessità del campionato con una classifica corta che non ci consente cali di tensione. Abbiamo una squadra di giovani in gamba, capaci di darci soddisfazioni».

Alla presentazione della nuova presidenza c’era anche Paolo Berlusconi, fratello di quel Silvio che qualcosa nel calcio ha vinto. Gli ha chiesto consigli?

«Con Paolo e la famiglia Berlusconi ci lega un rapporto di grande stima e amicizia. So di poter confidare sempre nel consiglio saggio degli amici Paolo e Silvio, che tanto hanno da insegnare».