Sabato 1 Luglio 2023, 05:20

A Palazzo dei Priori è stato presentato il programma estivo della città di Viterbo dal nome “Sogno di una notte d’estate – Viterbo che spettacolo”. Cinema, musica, teatro, danza, sport e momenti di condivisione e buon cibo andranno ad arricchire il palinsesto nato da un gruppo di lavoro costituito all’interno dei componenti del consiglio comunale e che da luglio si protrarrà a settembre.

“L’idea che ha avuto l’amministrazione è stata quella di fare in modo che la città vivesse ogni giorno i mesi festivi – ha spiegato l’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi. Questa vuole essere un’estate in cui chi viene a Viterbo vede musica, cinema, danza artisti di strada, così ci siamo messi seduti con un gruppo consiglieri e dalle nostre riunioni è nato il programma che contribuisce ad animare l’estate viterbese”.

A partire dai primi giorni di luglio sono previste una serie di iniziative gratuite per animare il centro e offrire intrattenimento per tutte le età.

Infatti, Piazza del Comune, nelle giornate infrasettimanali delle due settimane centrali di luglio e agosto, si riempirà di tavoli e scacchiere, un’iniziativa per ravvivare la piazza dal pomeriggio fino a sera e per giocare o imparare. Inoltre, sono previste giornate specifiche con giochi da tavola per grandi e piccoli.

Così, uno spazio dedicato alle serate di musica urban per avvicinare i più giovani a vivere la città.

Nelle serate del 14 luglio, 4 e 11 agosto, protagonisti band e DJ set, sempre in Piazza del Comune.

Anche Piazza Unità d’Italia sarà sede di eventi dedicati ai più piccoli, ma che molti adulti apprezzeranno: l’8 e il 22 luglio e il 5 e il 19 agosto tanta animazione per bambini e giochi estivi a base d’acqua, con chiusura il 19 agosto con uno schiuma party aperto a tutti. Sempre il 19 agosto, poi, Piazza San Lorenzo si illuminerà con le luci delle candele per dare spazio a uno spettacolo che vuole rivisitare la musica lirica in chiave contemporanea e leggera. La prima settimana di agosto, l’Amministrazione, in collaborazione con Ance, darà il via alla prima edizione di un festival di musica lirica all’interno di Villa Lante. A questo si aggiungono i programmi già presentati del Tuscia Film Fest, Ombre Festival, Il progetto dell'Accademia degli Svitati e molti altri.

Non mancherà il food domenica 16 luglio con l’iniziativa il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza: “Terzo Tempo”, una tavolata che partirà da Piazza della Repubblica fino a Piazza del Teatro a tema rugby. Un’occasione per rafforzare i legami tra cittadini ed evidenziare le unicità, tema portante che l'amministrazione ha voluto mantenere nel corso di tutti gli eventi in programma.