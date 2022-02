Sabato 12 Febbraio 2022, 06:05

Il pit stop è stato lungo, ma la Macchina di Santa Rosa il prossimo 3 settembre ripartirà quasi sicuramente. E con la stessa squadra al comando: sabato prossimo il Sodalizio dei Facchini è chiamato al rinnovo delle cariche, ma a giocarsi la partita saranno solo i consiglieri. Il presidente Massimo Mecarini, il vice Luigi Aspromonte e il capofacchino Sandro Rossi alle urne non avranno rivali.

C’è un’altra novità: al posto della ex chiesa della Pace, la tornata elettorale sarà ospitata dal teatro Caffeina. La cornice consueta infatti «avrebbe potuto essere non a norma per le elezioni – dice Mecarini – in quanto sarebbe difficile lì evitare assembramenti». Non è la prima volta che contro il duo presidente-capofacchino non si presenta nessuno: era già successo nel 2013 e nel 2016. Solo l’ultima volta c’erano stati competitors, usciti però sconfitti.

Ora resta da vedere se eleggerli per acclamazione. «Le altre volte – continua il presidente – era accaduto così». E poi tutti ad attendere la prova di portata a giugno e il Trasporto. Che ha avuto una spinta in Senato. «E’ stato approvato un emendamento presentato dai senatori della Lega – spiega Umberto Fusco - volto a consentire in zona bianca lo svolgimento di feste popolari e manifestazioni all’aperto, anche con modalità itinerante, riconosciute di notevole interesse culturale». Proprio come il passaggio della Macchina.

Tornando al Sodalizio, alla carica di consigliere concorrono i sei uscenti, più due nuovi aspiranti. Oltre a Stefano Corbucci, Massimo Corinti, Maurizio Tombolella, Massimiliano Perandria e Andrea Schiaffino ci provano

Maurizio Marinetti e Gianni Baiocco. Tra i revisori dei conti sono in corsa in quattro per tre posti, tra cui due uscenti, mentre i probiviri in lista sono gli stessi tre attualmente in carica. «Evidentemente per noi si conferma la fiducia dei Facchini. L’emendamento? Siamo contenti, è una notizia molto bella e accolta con grande entusiasmo, con la speranza – conclude Mecarini - che non solo le feste ma tutto possa tornare alla normalità con grande slancio».