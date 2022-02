Sabato 19 Febbraio 2022, 06:05

Sotto col voto e fermi. Il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi sono pronti a dare seguito al loro sesto mandato in tandem, dopo quello semi zoppo appena concluso. La pandemia si è infatti portata via due anni di Trasporto, ma le premesse per il prossimo 3 settembre – toccando ferro – sembrano buone. Gli oltre 200 Facchini si ritroveranno oggi pomeriggio alle 16,30 alle urne, per la prima volta non nella ex chiesa della Pace ma al teatro Caffeina.

L'assemblea ordinaria dei soci è chiamata al rinnovo di tutte le cariche sociali. Nessuno sfida i due, non c’è un competitor neanche per la carica di vicepresidente, dove si ripresenta Luigi Aspromonte. Per la carica di consigliere concorrono in sette per cinque posti. Quattro uscenti cercano la conferma: Stefano Corbucci, Massimo Corinti, Maurizio Tombolella e Massimiliano Perandria. A loro si aggiungono però tre nuovi aspiranti, ovvero Andrea Schiaffino, Maurizio Marinetti e Gianni Baiocco.

Infine i probiviri e il collegio dei revisori dei conti. Nel primo caso concorrono di nuovo gli stessi attualmente in carica, che verranno quindi confermati: si tratta di Marco Gemini, Marco Latilla e Giovanni Aluisi. Nel secondo caso invece concorrono infine in quattro con una disponibilità di tre posti: ci provano Gianluca Roselli, Claudio Grassi, Giuliano Giordani e Alvaro Fasanari. Gli ultimi due sono revisori uscenti.