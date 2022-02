Domenica 20 Febbraio 2022, 06:05

«E adesso iniziamo a lavorare per ricreare quell’entusiasmo che in questi due anni forse si è un po’ affievolito». Ore 16,55: tutti rieletti per acclamazione. Uno per volta, in meno di due minuti. Il presidente Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi ieri al teatro Caffeina hanno ricevuto il loro sesto mandato con un’alzata di mano. E stessa sorte hanno avuto il vice Luigi Aspromonte e i probiviri, candidature senza rivali. La votazione per le cariche più alte del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa è servita solo per i consiglieri e i revisori dei conti. Tra i primi, sui sette aspiranti sono stati eletti Stefano Corbucci, Massimo Corinti, Maurizio Tombolella, Massimiliano Perandria e Andrea Schiaffino.

Il tutto nel rispetto delle norme anti Covid: green pass da esibire all’ingresso, mascherine in volto, distanziamento da seduti, gel disinfettante al momento di prendere le schede. Mecarini, Rossi e Aspromonte, seduti in prima fila, hanno dovuto solo alzarsi e ringraziare.

Le reazioni a caldissimo, dopo il tributo di applausi della sala: l’elezione stavolta è stata tutta in discesa. «Come nel 2013 e nel 2016 – dice il presidente - anche stavolta per le cariche più alte non ci sono stati concorrenti». Rossi: «Sono contento - spiega Rossi - per il lavoro fatto in quei pochi mesi del primo anno del vecchio mandato: sono stati sufficienti e apprezzati da tutti i Facchini. Se non si è presentato nessuno e ci hanno riconfermato è perché chi già c’è significa che sta facendo bene».

Ora entrambi sono proiettati con la testa verso il 3 settembre, facendo tutti gli scongiuri del caso. «Se il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza e non ci saranno tante restrizioni – continuano a una sola voce - inizieremo subito a lavorare, con le prove di portata». Si riaccenda la Macchina dopo due anni, qual è lo spirito? «E’ passato parecchio tempo – commenta il capofacchino – quindi bisognerà rientrare in sintonia con quello che è il Trasporto».

Il fatto di essere stati fermi però può essere una carica in più. «Sicuramente ci sarà moltissimo entusiasmo», secondo Mecarini, «ma va ritirato fuori», per il capofacchino. Perché «ormai sono passati tre anni: parecchie gioie e sentimenti si sono un po’ affievoliti, bisogna ricreare quell’atmosfera che c’era prima». Il presidente comunque non ha dubbi: «Sicuramente sarà così, conto molto sulla voglia dei Facchini, faremo volare la Macchina». Qualche avvisaglia già si respira. «C’è un’altra atmosfera – conclude Rossi - è tornato il sorriso sul viso di tutti, fa ben sperare».