Sodalizio, dopo l'en plein alle urne l'annuncio di Mecarini: «Questo è il mio ultimo mandato»

«Questo sarà il mio ultimo mandato». Appena rieletto presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini lancia questo messaggio: saranno altri tre anni alla guida dei Facchini, poi basta. Ma saranno anche in discesa, perché insieme al capofacchino Sandro Rossi hanno conquistato ogni posto disponibile, dai probiviri ai revisori dei conti, fino alla vice presidenza. Soprattutto però hanno un consiglio direttivo monocolore, avendo fatto l’en plein pure qui: eletti cinque su cinque dei loro.I due competitors dell’altra cordata – Paolo Moneti alla presidenza e Romolo Tredici candidato a capofacchino – hanno raccolto rispettivamente 41 e il 37,5 per cento dei consensi. «Non mi aspettavo una vittoria di questa portata – dice Mecarini - che era ipotizzabile, ma non così schiacciante. I voti di scarto sono considerevoli. Significa che abbiamo lavorato bene siamo stati ripagati. Adesso occorre riportare armonia e serenità all’interno del Sodalizio».Idee da mettere in pratica nel prossimo mandato? «Sono tante: dobbiamo riguardare bene lo statuto – continua – e poi mandare sotto la Macchina i giovani, perché quelli forti non possiamo tenerli alle corde. Infine c’è da lavorare per la Rete delle grandi Macchine a spalla: hanno bisogno di noi, siamo una locomotiva. Vogliamo creare qualcosa di ancora più importante e bello». Sarà l’ultimo mandato? «Sì, perché a un certo punto è giusto farsi da parte. Cercheremo di tirare su un nuova classe dirigente che sappia gestire bene il Sodalizio, possibilmente meglio di noi. E speriamo di riuscirci».Neanche Rossi si aspettava una conferma così. «Non con questi numeri – spiega – vuol dire che quanto detto in questi giorni, cioè che non avevamo fatto bene, non ha convinto molti. Abbiamo vinto su tutte le cariche, una soddisfazione grande che ci dà la spinta per andare avanti». La squadra monocolore, all’atto pratico, «significa non avere più problemi all’interno del consiglio direttivo. Un consiglio unanime deciderà il da farsi – conclude il capofacchino – mentre negli ultimi anni c’erano stati problemi perché qualcuno spesso non era d’accordo. Adesso si può decide senza che nessuno si metta di traverso».