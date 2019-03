Sodalizio, incidente in moto per il capofacchino Sandro Rossi

Incidente motociclistico per il capofacchino Sandro Rossi. Si sa ancora poco della dinamica dei fatti, ma pare che Rossi sia al momento al pronto soccorso dell'ospedale di Terni, per gli esami: si sospetta che abbia riportato alcune fratture.



Il capofacchino, appena rieletto per la quinta volta lo scorso 26 gennaio, stava viaggiando in moto. Il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini si è messo subito in contatto per saperne di più, ma per ora «questo - dice - è tutto ciò che sappiamo».