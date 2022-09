Giovedì 8 Settembre 2022, 05:05

Un pezzo di tela è ricucita. Dopo lo strappo dell'Unione, ieri sera alla prima delle cene in piazza tra Sodalizio e Comune è scoppiata la pace. Il primo passo, sul palco in piazza San Lorenzo, lo ha fatto il presidente Massimo Mecarini. Parole che sono suonate come musica alle orecchie della sindaca Chiara Frontini, invitata subito sul palco dopo più di un ringraziamento. E lei ha messo il sigillo sulla ricomposizione.

La piazza piena, la pancia pure. E a stomaco pieno, si sa, si ragiona meglio. «Devo ringraziare il Comune – ha detto Mecarini - in particolare la sindaca: le ho rotto le scatole almeno 50 volte e ci è stata sempre vicina. La invito sul palco per un saluto, qui vicino a me». Lei è salita al volo. «E' giovane e scattante – ha continuato il presidente del Sodalizio - i problemi alle ginocchia come me non ne ha. I ringraziamenti all'amministrazione comunale sono doverosissimi, ci ha messo a disposizione la piazza e tante altre cose. Tengo a precisare che c'è perfetta armonia e sintonia, il Trasporto è stato meraviglioso, anche se partito con ritardo. Ma a scanso di qualsiasi equivoco c'è perfetta sintonia e armonia. Invito tutti a fare un grande applauso alla sindaca».

Frontini lo ha raccolto e ha ribadito che tra i due non è mai successo nulla: «Quando abbiamo deciso di fare le cene dopo il Trasporto per paura di un focolaio – ha spiegato la sindaca - mai avremmo pensato di spegnerne un altro. Voglio guardare tutti i Facchini negli occhi perché non c'è stato modo. Siamo orgogliosi di com'è andato il 3 settembre perché dopo due anni di stop Rosa è tornata a casa. E se ci sono degli aggiustamenti da fare, quello che è successo è stato di insegnamento per tutti. Solo così si cresce. Chi fa polemica non ama la città. Chi strumentalizza non comprende amore e attesa dei viterbesi per il ritorno di questo grande evento».

Infine un passaggio sull'Unesco: «La città merita non di volare a bassa quota, la Macchina rappresenta il suo più grande vanto, soprattutto fuori dei nostri confini. Dobbiamo essere aquile che volano alto. Con l'Unesco è una bene dell'umanità, una cosa grossa, bisogna acquisirne la consapevolezza. Bentornati alle cene dei Facchini». Prefetto e questore, invece, non pervenuti.