Sodalizio, cappotto di Mecarini e Rossi: portano a casa tutte le cariche

Cappotto, 6 a 0 secco. Il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa per i prossimi tre anni sarà totalmente a trazione Mecarini-Rossi. La cordata del presidente e del capofacchino, oltre ad ottenere la conferma per le due cariche di vertice, ha portato a casa anche tutte le altre, dalla prima all’ultima, dal primo all’ultimo posto disponibile.I due hanno battuto con distacco rispettivamente Paolo Moneti e Romolo Tredici: Mecarini si è imposto sul primo 127 a 89, Rossi sul secondo 135 a 81. Ma adesso hanno pure un consiglio direttivo monocolore: sono stati infatti eletti tutti e cinque i loro candidati: Massimo Corinti, Maurizio Tombolella, Gianluca Roselli, Massimiliano Perandria e Stefano Corbucci. Una strada spianata dunque per le decisioni che verranno prese nel prossimo triennio.Non solo: presidente e capofacchino hanno capitalizzato anche la vice presidenza con Luigi Aspromonte e le altre cariche in ballo. A partire dal collegio dei probiviri, dove sono entrati i tre loro uomini di riferimento: Latilla, Aloisi e Gemini. E per chiudere, Mecarini e Rossi hanno incassato i revisori dei conti, facendo eleggere Lanzi, Giordani e Fasanari.