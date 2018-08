Smavit, il no dei sindacati ai licenziamenti. Ma l'azienda va avanti

di Renato Vigna

Smavit di Vitorchiano, no ai licenziamenti. Lo hanno rimarcato FIm-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil all'ultimo incontro con l'azienda e Unindustria. A rischiare il posto sono 25 lavoratori su un totale di 44. Da un parte la proprietà che va avanti con la volontà di lasciare a casa oltre la metà dei dipendenti, giustificandolo con la scarsa qualità delle lavorazioni e la rescissione di un contratto da parte di un cliente importante. Dall'altra i sindacati che si oppongono.



"La Smavit - fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori - ha ribadito la volontà di procedere con la riduzione del personale, licenziamenti unilaterali che come organizzazioni sindacali avevamo chiesto di ritirare per adottare unicamente il criterio della non opposizione. La direzione è tornata a chiedere e un accordo con il doppio criterio: da un lato per la non opposizione ai licenziamenti e dall'altro per i licenziamenti.



"I lavoratori - continuano FIm, Fiom e Uilm - da anni lavorano con professionalità, facendo i sacrifici necessari per la tutela dell'occupazione (l'ultimo anno in cassaintegrazione straordinaria) e seguendo le direttive aziendali sulla produzione, pertanto respingiamo le critiche sulla qualità delle lavorazioni, perchè non sono da addebitare ai dipendenti. Abbiamo ribadito l'indisponibilità a trattare sui licenziamenti unilaterali e chiesto all'azienda di fare un accordo per la non opposizione al licenziamento con un incentivo, per dare la possibilità alle persone che potrebbero fare questa scelta".



L'azienda ha rifiutato la proposta, ribadendo la richiesta di un accordo sulle non opposizioni, ma che preveda la possibilità di licenziare comunque fino a 25 unità. "Una posizione che stigmatizziamo e respingiamo. Non siamo disponibili a consentire dei licenziamenti unilaterali che, anzi, proveremo a scongiurare con tutte le iniziative necessarie nelle settimane che rimangono della procedura prevista dalla legge. Ringraziando per la solidarietà fin qui ricevuta, torniamo a chiedere l'attenzione della classe politica e delle Istituzioni per scongiurare quella che sarebbe l'ennesima perdita occupazionale e per trovare soluzioni alla crisi industriale del territorio, anche sulla spinta del Tavolo di confronto per lo sviluppo dell'alto Lazio, avviato da Cgil, Cisl e Uil con la Regione".

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13



